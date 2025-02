NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B angesichts der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 294 auf 307 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Bei dem Lkw-Bauer seien die Auftragstrends ermutigend, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem normalisierten sich die Margen weiter./la/he;