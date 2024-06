NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit Blick auf eine Milliardeninvestition in den Elektroautobauer Rivian auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Aus Sicht von Volkswagen gehen es vor allem um Software, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Übernahme von Rivian durch VW sei unwahrscheinlich. Sollte Rivian scheitern, könne VW das Gemeinschaftsunternehmen übernehmen./bek/he;