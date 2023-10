NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autobauer und -zulieferer sollten robust ausfallen und die Jahresziele stützen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. VW dürfte am 26. Oktober über eine Stabilisierung berichten, und der Abfluss beim Betriebskapital sollte beginnen, sich umzukehren./gl/tih;