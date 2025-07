NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen des Autokonzerns zum zweiten Quartal seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ausbleiben weiterer schlechter Nachrichten bedeute aber nicht unbedingt gute Nachrichten./edh/men;