|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 111 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
101.15 €
|
Abst. Kursziel*:
15.67%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
102.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.04%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|16:11
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|16:11
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|16:11
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95.56
|1.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:11
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Sector Perform
|16:10
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|14:39
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|14:37
|
UBS AG
Novartis Neutral
|14:00
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|13:59
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|13:15
|
DZ BANK
Walt Disney Kaufen