ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Buy" belassen. Zu möglichen Transaktionen in Italien habe es nichts Neues gegeben, schrieb Analyst Polo Tang in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit dem Management. Ebenso wenig habe sich zu Ausschüttungen an die Anleger ergeben./ag/la;