NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen für das zweite Geschäftshalbjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Telekomkonzerns seien insgesamt etwas schwach, aber ohne größere Überraschungen ausgefallen, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Hauptaugenmerk dürfte aber darauf liegen, dass der Mittelpunkt der Ergebnisausblickspanne (Ebitda) für Europa im Geschäftsjahr 2025/26 um 3 Prozent unter der Konsensschätzung liegt./rob/edh/ajx;