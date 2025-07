FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 130 auf 135 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des britischen Telekom-Konzerns schlage sich derzeit besser, schrieb Robert Grindle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dazu trügen neben dem defensiven Sektor-Charakter auch die Three-Fusion in Großbritannien, Optimismus für Vodacom und Aktienrückkäufe bei. Es bestünden weiterhin Risiken und angesichts der niedrigen Bewertung sei es trotz besserer Nachrichten ein langer Weg./tih/ag;