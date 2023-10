ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Er werte den Komplettverkauf des Spanien-Geschäfts an Zegona für fünf Milliarden Euro positiv für den britischen Telekomkonzern, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Transaktion sei werthaltig, vereinfache die Unternehmensstruktur und befreie die Briten von einer Einheit, die in den vergangenen Jahren anhaltend Verluste geschrieben habe. Die Vodafone-Aktie preise das aber wohl schon teilweise ein./gl/bek;