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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für das erste Quartal hätten leicht über seiner konservativen Prognose gelegen, schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.