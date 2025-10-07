Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

107.01
CHF
-0.57
CHF
-0.53 %
07.10.2025
BRXC
09.10.2025 08:58:52

VINCI Overweight

VINCI
107.01 CHF -0.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die am 23. Oktober nachbörslich erwarteten Quartalsumsatzzahlen des Mischkonzerns dürften einen Anstieg um 2,9 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die seit Ende August unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie erscheine ungeachtet der politischen Unsicherheit in Frankreich übertrieben./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Overweight
Unternehmen: VINCI
VINCI 		Analyst:
Kursziel: 142.00 €
142.00 €
Rating jetzt:
Kurs*: 117.10 €
117.10 € 		Abst. Kursziel*:
21.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

