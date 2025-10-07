VINCI 107.01 CHF -0.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die am 23. Oktober nachbörslich erwarteten Quartalsumsatzzahlen des Mischkonzerns dürften einen Anstieg um 2,9 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die seit Ende August unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie erscheine ungeachtet der politischen Unsicherheit in Frankreich übertrieben./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST



