VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
107.01CHF
-0.57CHF
-0.53 %
07.10.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.10.2025 08:58:52
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die am 23. Oktober nachbörslich erwarteten Quartalsumsatzzahlen des Mischkonzerns dürften einen Anstieg um 2,9 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die seit Ende August unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie erscheine ungeachtet der politischen Unsicherheit in Frankreich übertrieben./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
117.10 €
|
Abst. Kursziel*:
21.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
02.10.25
|VINCI-Aktie knapp in Rot: Bis zu 600 Millionen Euro sollen in eigene Aktien fliessen (Dow Jones)
|
30.09.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im September mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.09.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.25
|KORREKTUR: Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica (Dow Jones)
|
15.09.25