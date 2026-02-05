Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.06
CHF
-1.73
CHF
-1.52 %
05.02.2026
BRXC
06.02.2026 07:06:06

VINCI
112.06 CHF -1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei vor allem mit Blick den Finanzmittelfluss (Cashflow) abermals stark gewesen, wenngleich der Auftragseingang im Contracting-Bereich die Stimmung der Anleger ein wenig dämpfen könnte, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings blicke das Unternehmen zuversichtlich auf 2026 und die Ausschüttungen an die Aktionäre überzeugten auch./mis/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
143.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122.30 € 		Abst. Kursziel*:
16.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.68%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

