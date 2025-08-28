Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

108.33
CHF
0.34
CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
VINCI Buy

VINCI
108.33 CHF 0.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Flughafenverkehr habe sich weiterhin dynamisch gezeigt, wobei sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt habe, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im Autobahnverkehr aber sei einmal mehr gedämpft gewesen./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
118.00 € 		Abst. Kursziel*:
11.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.72%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

