VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
108.33CHF
0.34CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
16.09.2025 22:06:42
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Flughafenverkehr habe sich weiterhin dynamisch gezeigt, wobei sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt habe, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im Autobahnverkehr aber sei einmal mehr gedämpft gewesen./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.72%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|16.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|VINCI
|108.33
|0.31%
|07:51
|
UBS AG
Apple Neutral
|07:50
|
RBC Capital Markets
Heidelberg Materials Outperform
|07:43
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|16.09.25
|
Jefferies & Company Inc.
SAP Buy
|16.09.25
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|16.09.25
|
UBS AG
VINCI Buy