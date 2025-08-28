VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
108.33CHF
0.34CHF
0.31 %
28.08.2025
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die August-Verkehrsdaten belegten einen guten Monat für die vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Mautstraßen sei dagegen eher nur stabil gewesen./rob/niw/jha/;
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.78%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
08.09.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Was Analysten von der VINCI-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
25.08.25