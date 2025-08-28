Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

108.33
CHF
0.34
CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
16.09.2025 18:44:28

VINCI
108.33 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die August-Verkehrsdaten belegten einen guten Monat für die vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Mautstraßen sei dagegen eher nur stabil gewesen./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
118.00 € 		Abst. Kursziel*:
22.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.78%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

