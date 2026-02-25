Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
1.28EUR
0.05EUR
4.25 %
10:43:11
BMN
25.02.2026 09:27:21
Verve Group Buy
Verve Group
1.28 EUR 4.25%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
