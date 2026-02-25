Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.26 € 		Abst. Kursziel*:
298.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
292.16%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse