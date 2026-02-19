Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Mit den finalen Zahlen seien die zuvor veröffentlichten Eckdaten des Dienstleisters für digitale Werbung bestätigt worden, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Der Fokus liege bei dem Unternehmen auf dem Betriebskapital und der Entschuldung. Letztere sollte bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.26 €
|
Abst. Kursziel*:
296.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
300.00%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
