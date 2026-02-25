Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 10:20:42

Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet den dänischen Pharma-Riesen

Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet den dänischen Pharma-Riesen

Die Novo Nordisk-Aktie erlebt den dramatischsten Kursrutsch seit Jahren. Druck auf den Pharmakonzern kommt gleich von mehreren Seiten.

• Preissenkungen auf US-Markt
• CagriSema-Fehlschlag in Phase-3-Studie
• Konzern prognostiziert erstmals Umsatzrückgang 2026

Für das Novo Nordisk-Papier geht es am heutigen Mittwoch in Kopenhagen zeitweise um 1,72 Prozent auf 239,45 DKK nach unten. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, nachdem der Kurs in den letzten fünf Tagen um rund 23 Prozent eingebrochen war.

Nach den negativen Schlagzeilen der Vortage mussten Anleger am Dienstag einen weiteren Schock verkraften: Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte zu senken. Dieser Schritt verschärft den Preiskrieg mit dem Erzrivalen Eli Lilly - der mit Mounjaro und Zepbound weiter Marktanteile erobert - in einer der am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Kategorien der Pharmabranche.

CagriSema verfehlt Erwartungen gegen Eli Lillys Blockbuster

Wenige Tage zuvor hatte der neue Gewichtssenker CagriSema, mit dem Novo Nordisk eigentlich seine Position im boomenden Markt für Adipositas-Medikamente zementieren wollte, enttäuscht. Zwar erreichten Patienten in einer Phase-3-Studie einen beachtlichen Gewichtsverlust von 23 Prozent - jedoch verfehlte das Mittel den entscheidenden Primärendpunkt: Es konnte nicht beweisen, dass es mindestens genauso gut wirkt wie Eli Lillys Tirzepatid (15 mg), das bereits unter den Markennamen Mounjaro und Zepbound Milliardenumsätze generiert.

Umsatzprognose erschüttert Anleger

Noch schwerer wiegt die Prognose für 2026. Statt des von Analysten erwarteten Minus von 1,4 Prozent rechnet Novo Nordisk währungsbereinigt mit einem Umsatzrückgang zwischen 5 und 13 Prozent. Drei Faktoren belasten massiv: Erstens drückt die US-Meistbegünstigungsklausel die Preise. Zweitens läuft die Exklusivität für Semaglutid aus. Drittens kommt das eigene Wegovy-Konkurrenzprodukt auf den Markt - ein klassischer Fall von Kannibalisierung.

Analysten überrascht: Downgrades und sinkende Kursziele

Die Reaktion der Investmentbanken fiel entsprechend harsch aus. JPMorgan hatte noch am Montag ein "Overweight"-Rating mit Kursziel 350 dänische Kronen (46,86 Euro) bestätigt - nur um kurz darauf abzustufen. Die US-Bank hat das Kursziel nach der enttäuschenden CagriSema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien auf "Neutral" abgestuft.

Redaktion finanzen.ch

