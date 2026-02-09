Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 06:37:49

Verve Group Buy

Verve Group
1.36 EUR 3.66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Verve beim Kursziel von 5 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Werbevermarkter dürfte mittelfristig deutlich schneller wachsen als die Branche, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht zwischen 2025 und 2028 von einer Umsatzsteigerung von im Schnitt 17,1 Prozent per annum aus. Dabei sei die Aktienbewertung sehr attraktiv - gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.38 € 		Abst. Kursziel*:
262.32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
267.65%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse