Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’488 -0.6%  DAX 24’418 -0.8%  Euro 0.9213 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’282 -1.1%  Bitcoin 48’743 -3.1%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 90.9 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
K+S-Aktie: Wandelanleihe im Millionenwert begeben
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Meta-Aktie höher: KI-Monopol in der EU bei WhatsApp verloren
Suche...
Plus500 Depot

Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 09.06.2026 17:58:22

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der SDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Eckert & Ziegler
14.57 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.91 Prozent auf 18’047.11 Punkte nach unten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.480 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.083 Prozent auf 18’383.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’398.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’047.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’383.68 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18’628.53 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 16’875.75 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 17’030.94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3.98 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Springer Nature (+ 2.27 Prozent auf 18.90 EUR), Douglas (+ 1.97 Prozent auf 8.78 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.81 Prozent auf 15.79 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.21 Prozent auf 7.55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1.19 Prozent auf 59.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11.63 Prozent auf 33.12 EUR), SMA Solar (-10.23 Prozent auf 51.35 EUR), Siltronic (-7.04 Prozent auf 89.10 EUR), secunet Security Networks (-5.64 Prozent auf 190.60 EUR) und adesso SE (-5.53 Prozent auf 53.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’266’242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.254 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.86 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:15 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09:18 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09:07 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’585.89 10.29 SPBJDU
Short 14’822.56 8.71 S1B74U
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’835.91 18.37 SXEBDU
Long 12’531.99 13.06 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Apple-Aktie vor WWDC 2026 fester: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
Lage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’047.11 -1.91%