Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.91 Prozent auf 18’047.11 Punkte nach unten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.480 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.083 Prozent auf 18’383.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’398.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’047.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’383.68 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18’628.53 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 16’875.75 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 17’030.94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3.98 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Springer Nature (+ 2.27 Prozent auf 18.90 EUR), Douglas (+ 1.97 Prozent auf 8.78 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.81 Prozent auf 15.79 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.21 Prozent auf 7.55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1.19 Prozent auf 59.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11.63 Prozent auf 33.12 EUR), SMA Solar (-10.23 Prozent auf 51.35 EUR), Siltronic (-7.04 Prozent auf 89.10 EUR), secunet Security Networks (-5.64 Prozent auf 190.60 EUR) und adesso SE (-5.53 Prozent auf 53.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’266’242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.254 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.86 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch