Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
09.06.2026 17:58:22
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Der SDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.
Am Dienstag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.91 Prozent auf 18’047.11 Punkte nach unten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.480 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.083 Prozent auf 18’383.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’398.48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’047.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’383.68 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18’628.53 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 16’875.75 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 17’030.94 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3.98 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Springer Nature (+ 2.27 Prozent auf 18.90 EUR), Douglas (+ 1.97 Prozent auf 8.78 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.81 Prozent auf 15.79 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.21 Prozent auf 7.55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1.19 Prozent auf 59.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11.63 Prozent auf 33.12 EUR), SMA Solar (-10.23 Prozent auf 51.35 EUR), Siltronic (-7.04 Prozent auf 89.10 EUR), secunet Security Networks (-5.64 Prozent auf 190.60 EUR) und adesso SE (-5.53 Prozent auf 53.00 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’266’242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.254 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.86 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
12:26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.06.26
|XETRA-Handel SDAX gibt am Montagmittag nach (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’047.11
|-1.91%
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: SMI letztlich im Plus -- DAX schlussendlich deutlich leichter -- Börsen in Fernost schliessen überwiegend fester
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.