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Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

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23.04.2026 21:01:58

Valeo SA Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Autozulieferer im ersten Quartal Ergebnisse im Einklang mit den Jahreszielen erreicht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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