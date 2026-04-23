NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Autozulieferer im ersten Quartal Ergebnisse im Einklang mit den Jahreszielen erreicht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he;