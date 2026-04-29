Valeo 10.59 EUR 0.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal hätten den vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsens knapp übertroffen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag in seinem Rückblick. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, sodass er nur wenig an seinem Bewertungsmodell geändert habe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.