Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal hätten den vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsens knapp übertroffen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag in seinem Rückblick. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, sodass er nur wenig an seinem Bewertungsmodell geändert habe./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
10.69 €
|
Abst. Kursziel*:
21.55%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
10.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.76%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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