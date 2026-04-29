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29.04.2026 07:54:29

Valeo SA Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal hätten den vom Autozulieferer zur Verfügung gestellten Konsens knapp übertroffen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag in seinem Rückblick. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, sodass er nur wenig an seinem Bewertungsmodell geändert habe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
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Valeo SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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07:54 Valeo Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Valeo Neutral UBS AG
24.04.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Valeo Equal Weight Barclays Capital
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