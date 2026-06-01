Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen nutzten ihre KI- und Automatisierungsexpertise sowie eine fortgeschrittene Kühlungstechnologie, um neue Wachstumschancen zu erschließen, und prüften auch Geschäftsmöglichkeiten im Drohnenbereich. Mit dem Verzicht auf seltene Erden und dem Einsatz westlicher Komponenten habe sich Valeo als verlässlicher Partner in der Verteidigungsbranche sowie der industriellen Automatisierung positioniert. Zudem erweise sich das angestammte Geschäft trotz der globalen Unsicherheiten als widerstandsfähig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14.03 €
|
Abst. Kursziel*:
56.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.67%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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