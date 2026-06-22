Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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22.06.2026 09:22:45
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers im zweiten Quartal dürfte zum Vorjahr gesunken sein, im Vergleich zum ersten Jahresviertel aber zugelegt haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.92%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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