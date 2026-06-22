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22.06.2026 09:22:45

Valeo SA Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers im zweiten Quartal dürfte zum Vorjahr gesunken sein, im Vergleich zum ersten Jahresviertel aber zugelegt haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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