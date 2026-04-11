PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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11.04.2026 06:12:00
PolypePtide-Aktie: Private Equity zeigt wohl Interesse
Der Peptidhersteller PolypePtide hat offenbar das Interesse mehrerer Private Equity-Gesellschaften auf sich gezogen.
Derzeit würden Gespräche geführt, wobei es nicht sicher sei, dass diese zu einer Transaktion führten, schreibt die US-Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch könnte PolypePtide noch das Interesse weiterer potenzieller Käufer auf sich ziehen.
Eine mögliche Übernahme sei zudem vom Mehrheitsaktionär Frederik Paulsen abhängig. Der schwedische Geschäftsmann kontrolliert laut den Angaben der Börse SIX einen Anteil von 56 Prozent an PolypePtide.P
An der Schweizer Börse SIX legten die PolypePtide-Aktien am Freitag dank einem Schlussspurt am späten Nachmittag um 7,8 Prozent auf 31,65 Franken zu. Damit schlossen sie nur noch wenig unter dem bisherigen Jahreshoch vom Januar bei 32,70 Franken.
Der Auftragsfertiger von Peptidwirkstoffen erwartet im laufenden Jahr ein starkes Wachstum, dies vor allem dank dem Geschäft mit Peptiden für metabolische Therapien wie GLP-1. Er baut derzeit seine Kapazitäten an mehreren Standorten aus.
tp/
Zug (awp)
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