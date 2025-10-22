Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch beim Preiswachstum über den Erwartungen gelegen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das Mengenwachstum dagegen seien verfehlt worden. In Asien und den USA sei die Geschäftsdynamik zwar ermutigend gewesen, doch das Erreichen des mittleren bis oberen Endes der neuen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres hänge von einer fortgesetzten Mengenbeschleunigung ab. Daher müssten Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden./ck/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
47.18 £
|
Abst. Kursziel*:
25.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.89%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:50
|Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q (Dow Jones)
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zieht am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie im Minus: Verzögerung bei Magnum-Börsengang - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
21.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|49.24
|-0.53%
