TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Nach der Corona-Pandemie habe sich die weltweite Reisebranche wieder vollumfänglich erholt, und Tui sei der Branchenführer, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Flugzeugen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und vielen Tausenden Amusements für die Kunden sei der Reisekonzern vertikal integriert, die Aktien seien zu einem attraktiven Preis zu haben./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.66 €
|
Abst. Kursziel*:
38.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.92%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
10:02
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Volatilität bei TUI-Aktie hält an: Analysten streiten über Kurspotenzial (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:34
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
