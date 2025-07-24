TRATON 30.77 CHF 11.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 28,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte zwar ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Lkw-Branche. Mit Blick auf die Auslieferungen bleibt sie skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen. Günstige Währungsbewegungen konnten ihre Prognosesenkungen allerdings mehr als kompensieren./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



