TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 28,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte zwar ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Lkw-Branche. Mit Blick auf die Auslieferungen bleibt sie skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen. Günstige Währungsbewegungen konnten ihre Prognosesenkungen allerdings mehr als kompensieren./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.09%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)