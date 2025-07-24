Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
30.77 CHF 11.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 28,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte zwar ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Lkw-Branche. Mit Blick auf die Auslieferungen bleibt sie skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen. Günstige Währungsbewegungen konnten ihre Prognosesenkungen allerdings mehr als kompensieren./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
28.70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
30.40 € 		Abst. Kursziel*:
-5.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
30.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.09%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

