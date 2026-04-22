NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Zwar würden die gestiegenen Mengen an Flüssigerdgas (LNG) und stärkere Handelsergebnisse die leicht geringeren Ergebnisse im Upstream-Geschäft (Exploration und Produktion) und integrierten Energiebereich mehr als ausgleichen, doch sein Kursziel bleibe unverändert. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den "Super-Majors"./ck/rob/gl;