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Angespannte Lage 09.05.2026 13:54:31

Ölmarkt unter Spannung: Goldman Sachs sieht kritische Versorgungslage

Ölmarkt unter Spannung: Goldman Sachs sieht kritische Versorgungslage

Die globale Ölversorgung nähert sich einer gefährlichen Engpass-Situation. Goldman-Analysten sehen die Reserven bereits auf das betriebliche Minimum zusteuern.

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Ölpreis (WTI)
95.42 USD 0.64%
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• Iran-Konflikt treibt die Ölpreise massiv an
• Goldman Sachs warnt vor einer gefährlichen Erschöpfungsgeschwindigkeit der Reserven
• Druck auf den Raffinerie-Sektor erhöht

Die Lage am Energiemarkt ist weiter angespannt. Während der Krieg im Nahen Osten und die damit verbundene Sorge vor Lieferausfällen die Preise antreiben, hat der Markt bereits mit massiven Kursgewinnen reagiert. Der Ölpreis der US-Sorte WTI notiert derzeit bei 101,20 US-Dollar je Barrel, während die Nordseesorte Brent bei 95,42 US-Dollar gehandelt wird.

Geopolitik trifft auf erschöpfte Lager

Zusätzlich zur kriegsbedingten Risikoprämie belastet eine strukturelle Schwäche den Markt. Wie das Finanzportal Investing unter Berufung auf einen aktuellen Bericht der Analysten von Goldman Sachs Commodities Research berichtet, erreichen die Bestände spezifischer Regionen und raffinierter Produkte kritische Tiefststände. Die Experten betonen, dass die gegenwärtige "Erschöpfungsgeschwindigkeit" die globale Versorgungssicherheit untergräbt, da schwindende Puffer das System extrem anfällig für kriegsbedingte Störungen machen.

Bedrohliche Annäherung an das Achtjahrestief

Die zitierten Marktdaten verdeutlichen die angespannte Ausgangslage: Die gesamten weltweiten Ölvorräte, welche sowohl sichtbare als auch unsichtbare Bestände an Rohöl und Raffinerieprodukten umfassen, beziffern sich aktuell auf lediglich 101 Tage der globalen Nachfrage (Days of Demand, DoD). Goldman Sachs prognostiziert für das Ende des laufenden Monats Mai einen weiteren Rückgang auf 98 Tage, womit die Reserven auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren fielen. In einer angespannten Versorgungslage könnten geopolitische Störungen wie der anhaltende Iran-Konflikt die Preise weiter anheizen, da schrumpfende Reserven das System extrem anfällig machen. In einer Zeit militärischer Konflikte rückt das globale Ölsystem damit gefährlich nahe an das betriebliche Minimum von 30 bis 40 Tagen heran.

Was Rohstoffanleger jetzt wissen müssen

Da Goldman Sachs explizit vor Engpässen bei Flugkraftstoff und Naphtha warnt, rückt die Effizienz des Raffinerie-Sektors in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Investoren blicken hier gezielt auf spezialisierte Betreiber, die komplexe Destillationsprozesse unter hohem Kostendruck optimieren können. Engpässe in Europa und Asien könnten hier zu einer Volatilitätszunahme bei Titeln wie TotalEnergies führen. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass die Frachtraten für Öltanker steigen, da kriegsbedingte Umwege und regionale Ungleichgewichte die maritime Logistikkette unter Zugzwang setzen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Ölaktien unter Druck: Shell, Exxon & Co. fallen wegen Hoffnung auf Kriegsende

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