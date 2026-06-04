So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro

Der Euro/Dollar hat zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1616 nach 1,1637 am späten Nachmittag gehandelt. Auch der Franken notiert zum Dollar etwas schwächer (USD/CHF 0,7892 nach 0,7877). Das Euro/Franken -Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9167 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Anleger haben weiter den Nahen Osten im Blick. Rund um die Lage im Iran gab es wenig Neues. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Aussenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise etwas bremste.

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Bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, lieferten Konjunkturdaten nochmals neue Eindrücke über die jüngste Entwicklung des US-Jobmarktes. Aus wöchentlich veröffentlichten Daten ging hervor, dass zuletzt überraschend viele Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Die Hilfsanträge stiegen auf 225'000, während Analysten im Schnitt mit 215'000 gerechnet hatten.

awp-robot/rw

Zürich (awp)