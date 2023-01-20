Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

57.00
CHF
0.10
CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
31.10.2025 14:41:30

TotalEnergies Kaufen

TotalEnergies
49.90 CHF 2.10%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern grenze sich mit seiner Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, seiner Stärke im Flüssiggasbereich, einer niedrig liegenden Gewinnschwelle und hohen Reserven im Bereich der fossilen Energiegewinnung positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem schreite der Verschuldungsabbau schnell voran./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

