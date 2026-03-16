LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag;