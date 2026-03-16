TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
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Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
94.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
73.52 €
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Abst. Kursziel*:
27.86%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
73.82 €
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Abst. Kursziel aktuell:
27.34%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
-