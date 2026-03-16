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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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17.03.2026 09:23:08

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73.52 € 		Abst. Kursziel*:
27.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.34%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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