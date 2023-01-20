Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie

TotalEnergies
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Ölkonzerns hätten nahe an seinen Erwartungen gelegen, schrieb Henri Patricot in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Im Fokus stehe das Wachstum im Öl- und Gasfördergeschäft./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

