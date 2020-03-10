TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
15.10.2025 12:22:18
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
46.12 CHF -2.87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
