TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
30.09.2025 07:32:10
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
49.91 CHF 3.05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den diesjährigen Investorentag als Bestätigung der differenzierten langfristigen Wachstumsstory des Ölkonzerns. Die niedrigeren Investitionsziele seien angesichts eines schwächeren Konjunkturumfelds hilfreich und hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb er am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.18 €
Abst. Kursziel*:
5.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
52.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.79%
Analyst Name::
Henri Patricot
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse