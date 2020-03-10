TotalEnergies 49.91 CHF 3.05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den diesjährigen Investorentag als Bestätigung der differenzierten langfristigen Wachstumsstory des Ölkonzerns. Die niedrigeren Investitionsziele seien angesichts eines schwächeren Konjunkturumfelds hilfreich und hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb er am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.