Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

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Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,31 Prozent auf 4.119,99 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.107,34 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 60,66 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (60,04 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,03 Prozent.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Platinpreis um -1,45 Prozent auf 1.630,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.654,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,91 Prozent auf 1.257,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.281,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,03 Prozent auf 75,96 US-Dollar, nach 75,94 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 72,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (70,44 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,26 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -2,63 Prozent niedriger bei 0,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -1,53 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,94 US-Dollar.

Nach 318,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochvormittag um -0,38 Prozent auf 317,20 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,45 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 3,27 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 1,04 Prozent auf 3,30 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,62 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,60 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (87,18 US-Dollar) geht es um 1,21 Prozent auf 88,23 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 121,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,70 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch