NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alle Augen seien aber auch auf den Ausblick gerichtet gewesen, und umsatzseitig liege die Mitte der Zielspanne im Rahmen der Erwartungen./tih/edh;