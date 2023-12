NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,50 auf 7,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Jones passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Gewinnerwartungen für europäische Bergbau- und Metallkonzerne an die jüngsten Entwicklungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse an. Zudem gelten die Kursziele nun für Ende 2025. Bei Thyssenkrupp erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten recht ausgewogen. Noch gebe es keine klaren Belege, dass sich die wesentlichen Finanzkennziffern des Stahlkonzerns verbesserten. Sollten aber die Pläne des Managements aufgehen, könnte sich mehr Kurspotenzial ergeben./mis/stk ;