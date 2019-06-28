|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 14:08:49
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp
8.37 CHF -9.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Jahresziele deckten sich mit den Konsensschätzungen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BST
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.54%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse