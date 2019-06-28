Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
41.80CHF
0.08CHF
0.19 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 08:04:35
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner erhöhte am Freitag in seiner Nachbetrachtung seine Prognosen für den Nettogewinn und die Dividende des Versicherers. Der Experte hob das solide Umsatzwachstum der Hannoveraner hervor./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
143.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.40 €
|
Abst. Kursziel*:
25.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Talanx AG
|
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25