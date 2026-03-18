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18.03.2026 07:39:36

Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende

Talanx
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HANNOVER (awp international) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach seinem Rekordgewinn von 2025 die Dividende noch stärker an als gedacht. Die Ausschüttung soll um ein Drittel auf 3,60 Euro steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Analysten hatten im Schnitt 3,35 Euro erwartet. Im vergangenen Jahr verdiente Talanx trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien unter dem Strich 2,48 Milliarden Euro, wie der Konzern schon auf Basis vorläufiger Zahlen im Februar mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Torsten Leue weiterhin etwa 2,7 Milliarden Euro an.

Dabei profitiert Talanx 2025 nicht nur vom Erstversicherungsgeschäft seiner Marke HDI sowie Töchtern etwa in Polen und Lateinamerika. Rund die Hälfte des Überschusses stammt von dem weltweit drittgrössten Rückversicherer Hannover Rück , an dem Talanx gut die Hälfte der Anteile hält. Mehrheitseigner von Talanx ist mit rund 77 Prozent wiederum der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit./stw/lew/nas

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