Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.