Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach angekündigten Aktienrückkäufen und angesichts eines geplanten Anteilsverkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Tatsache, dass das 2015 erworbene Terpenen-Geschäft aufgrund der schwachen finanziellen Entwicklung wieder veräußert werde, halte er eine gewisse Wertminderung für nicht überraschend und gehe von einem Buchwert in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro aus, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro betrachte er als sinnvolle Verwendung der Bilanz des Duft- und Aromenherstellers./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
