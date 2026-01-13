Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’410 -0.1%  SPI 18’478 -0.1%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’402 0.0%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 6’026 0.2%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 73’230 0.7%  Dollar 0.7971 0.0%  Öl 64.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
VW-Aktie etwas stärker: Rückläufige Auslieferungen in 2025
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

69.22
CHF
5.26
CHF
8.22 %
09:05:34
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 22:25:16

Symrise Overweight

Symrise
69.47 CHF 5.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach angekündigten Aktienrückkäufen und angesichts eines geplanten Anteilsverkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Tatsache, dass das 2015 erworbene Terpenen-Geschäft aufgrund der schwachen finanziellen Entwicklung wieder veräußert werde, halte er eine gewisse Wertminderung für nicht überraschend und gehe von einem Buchwert in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro aus, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro betrachte er als sinnvolle Verwendung der Bilanz des Duft- und Aromenherstellers./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70.62 € 		Abst. Kursziel*:
48.68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.30%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.01.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Symrise Overweight Morgan Stanley
16.12.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen