Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
95.02CHF
-1.76CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
09.10.2025 07:46:09
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dem Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise fehlten kurzfristige Kurstreiber. Allerdings sei die Bewertung schon deutlich gesunken./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77.16 €
|
Abst. Kursziel*:
36.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.65%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
