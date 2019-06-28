Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Overweight

Symrise
77.90 CHF 0.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

