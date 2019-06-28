Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.80 €
|
Abst. Kursziel*:
42.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.95%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
