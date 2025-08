FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Zahlen und einer Prognosesenkung von 123 auf 117 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Herausforderungen im Geschäft mit Tiernahrung belasteten derzeit die Investorenstimmung, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau aber sieht der Experte eine gute Kaufgelegenheit. Potenzielle Kurstreiber seien unter anderem eine Wachstumsbeschleunigung in der Sparte Cosmetic Ingredients und ein steigender Marktanteil bei lokalen sowie regionalen Herstellern, insbesondere im Tiernahrungsbereich./rob/la/he;