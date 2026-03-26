Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9180 0.1%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’448 0.8%  Bitcoin 54’688 0.0%  Dollar 0.7969 0.3%  Öl 109.6 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krypto-Debüt an der Wall Street: Abra plant NASDAQ-Listing via SPAC
DKSH-Aktie: Übernahme in Malaysia fix
Jungheinrich-Aktie: Neuer AR-Chef und weniger Dividende - Trotz Kunjunkturschwäche zuversichtlich
Goldpreis: Viertes Wochenminus in Folge wahrscheinlich
ETF-Rebalancing: So optimieren Sie Ihren Cashflow steuerlich effizient
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

63.50
CHF
-0.06
CHF
-0.09 %
26.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 07:52:15

Symrise Equal Weight

Symrise
65.07 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
71.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
71.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.67%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse