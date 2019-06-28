Symrise 77.90 CHF 0.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte bei 1,8 Prozent liegen, verglichen mit seiner bisherigen Prognose von plus 2,7 Prozent und der Konsensschätzung von plus 3,3 Prozent, schrieb Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sein neues Kursziel trage der gesunkenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



