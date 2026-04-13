SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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13.04.2026 09:35:33
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
55.97 CHF -0.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage dürfte stark geblieben sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
23.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.47%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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