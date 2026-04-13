SUSS MicroTec 55.97 CHF -0.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage dürfte stark geblieben sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.