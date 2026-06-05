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Index im Blick 05.06.2026 17:58:23

Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Der SDAX erlitt letztendlich Verluste.

TeamViewer
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Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1.71 Prozent tiefer bei 18’439.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.396 Prozent auf 18’685.37 Punkte an der Kurstafel, nach 18’759.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’433.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’723.73 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 4.59 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SDAX 18’182.88 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, notierte der SDAX bei 17’299.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’030.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.24 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3.01 Prozent auf 54.70 EUR), HelloFresh (+ 1.45 Prozent auf 4.20 EUR), secunet Security Networks (+ 1.22 Prozent auf 207.50 EUR), Verve Group (+ 1.15 Prozent auf 1.76 EUR) und Drägerwerk (+ 0.77 Prozent auf 91.20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Siltronic (-8.88 Prozent auf 91.30 EUR), adesso SE (-7.31 Prozent auf 55.80 EUR), Stabilus SE (-5.06 Prozent auf 18.02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.81 Prozent auf 90.00 EUR) und SMA Solar (-4.33 Prozent auf 59.70 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 1’070’763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.236 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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